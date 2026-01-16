Catalunya ha tancat el 2025 amb el nombre més alt de treballadors estrangers de tota la història. Segons dades del Ministeri de Seguretat Social, Catalunya compta amb 697mil afiliats d’origen estranger, un 89% més que fa 10 anys.
El 70% d’aquests, més de mig milió de persones, provenen de fora de la Unió Europea. Per països, la població més nombrosa és la marroquina, amb 84mil treballadors, seguida de la italiana i la romanesa. Aquest breu resum de la darrera dècada arriba en un context de creixement globlal de l’afiliació a Catalunya, que supera segons l'Idescat els 3.600.000 treballadors, amb els estrangers creixent més del doble que els espanyols. Mentre els afiliats de nacionalitat espanyola pugen un 1,3%, els estrangers ho fan un 5% i a totes les comarques de Catalunya. Les Garrigues i la Noguera són les que presenten increments més destacats.
Les dades confirmen, doncs, que la immigració és avui la principal força de treball que impulsa el creixement laboral a Catalunya. De fet, el pes dels estrangers en el mercat laboral ja representa 2 de cada 10 treballadors a Catalunya.