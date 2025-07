Catalunya supera per primera vegada els 3,9 milions de treballadors i registra un mínim històric d’atur

L’increment de l’ocupació és generalitzat a totes les demarcacions catalanes, i situa Catalunya com la comunitat autònoma amb més persones ocupades de l’Estat. Tot i això, prop del 60% dels nous contractes signats són de caràcter temporal, fet que genera incertesa sobre la continuïtat d’aquestes xifres un cop passat l’estiu.

Pel que fa a l’atur, també es registren dades molt positives. El nombre de persones desocupades ha baixat fins a les 315.000, la xifra més baixa des del juny de 2008. Això representa una reducció de 4.400 persones respecte al mes anterior, i la tendència a la baixa es repeteix a totes les províncies catalanes.

Reaccions: satisfacció amb matisos

El conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, ha assegurat que les dades demostren la solidesa de l'economia catalana i ha celebrat que la reducció de l'atur sigui "totalment transversal" i afecti "tots els àmbits i sectors, totes les demarcacions, els dos sexes i també totes les edats".

Els sindicats i les patronals han valorat positivament les dades, però també han posat deures sobre la taula del Govern. Des de CCOO i UGT es reclama que la bona marxa del mercat laboral es tradueixi en millores per als treballadors, com ara la reducció de la jornada laboral.

Per la seva banda, Foment del Treball i PIMEC alerten que, malgrat les bones xifres, l’ocupació mostra signes d’estancament. Segons aquestes organitzacions, encara hi ha molts llocs de feina per cobrir i el ritme de creixement de l’afiliació és el més moderat dels darrers quatre anys.