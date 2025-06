Catalunya suma un nou rècord d'afiliats a la Seguretat Social

La campanya turística empenta el mercat laboral a casa nostra. Just abans de l’inici de l’estiu, Catalunya registra un nou rècord d’ocupació, amb 3,88 milions d’afiliats. És la millor dada des del 2012. Així es bat l’anterior rècord registrat ara fa un mes, amb 37 mil afiliats més a la Seguretat Social. També són bones dades respecte de l’any passat, amb un increment de gairebé un 2%. D’aquesta manera, Catalunya és la comunitat de l’Estat amb més afiliats, seguit de la Comunitat de Madrid i Andalusia.

L'atur més baix en un mes de maig des del 2008

Pel que fa a l’atur, el mes de maig també ens deixa bones notícies. El nombre total de persones desocupades es va reduir gairebé un 2% en relació al mes anterior i es va situar en poc més de 319 mil 500. És la xifra més baixa en aquest mes des del 2008. També és el quart mes consecutiu de caiguda de l’atur. De nou, el sector dels serveis, amb 4.300 aturats menys, ha estat qui ha liderat aquest descens, que també s’ha estès a la resta d’activitats. El nombre de persones apuntades a les llistes del SOC també s’ha reduït a totes les demarcacions.

"Dades esplèndides"

El secretari de Treball, Paco Ramos, s'ha felicitat tant per les bones dades d'ocupació com per la reducció de l'atur: "Posen en evidència que l'economia i el mercat de treball són sòlids i evolucionen favorablement i esperem que aquesta tendència es mantingui en els propers mesos". Ramos ha reconegut que la caiguda de la Setmana Santa al mes d'abril ha afavorit les bones xifres del mercat laboral al mes de maig.