Catalunya s'encamina cap a l'atenció sociosanitària del futur

Avui ha entrat en funcionament el nou model d’atenció primària a 27 CAP de Catalunya. L’objectiu del canvi, que de moment s’està posant a prova en aquests centres, és integrar l’atenció social i sanitària per oferir un servei més eficient i adequat.

En paral·lel, el Parlament ha acollit aquest matí una ponència sobre el projecte de llei que ha de permetre crear, precisament, la futura Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària. I aquí s’ha fet palès que els detalls del projecte no acaben de convèncer els sectors implicats. Per exemple, des del Col·legi d’Educadors Socials de Catalunya, tot i que celebren la intenció de crear aquesta Agència, alerten que hi falta concreció.

"Les línies estratègiques són massa generals, almenys de moment. Les realitats específiques (com les de salut mental, envelliment, violència de gènere, presons, addiccions, discapacitat...) no hi troben la concreció necessària. Tampoc queda clarament definit el paper dels professionals tècnics", ha dit Olga Giner, que és la tresorera de l’entitat.

Alerten que les residències no han millorat després de la covid

Des del Col·legi lamenten que, a parer seu, l’àmbit social no estigui considerat al mateix nivell que el sanitari. Un fet que afecta especialment, diuen, les residències de gent gran i de pacients de salut mental. De fet, avisen que, en aquests centres, la realitat no ha millorat després de la pandèmia.

Per la seva banda, el Col·legi de Metges de Barcelona ha advertit que el model actual posa “en risc” el benestar dels pacients i la sostenibilitat del sistema.