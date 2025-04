Catalunya segueix sense servei de Rodalies.

Tot i que Endesa ha assegurat que la xarxa elèctrica ja funciona amb normalitat, RENFE manté suspès el servei de Rodalies. Inicialment, la companyia havia informat que es podria operar amb serveis mínims del 60% en la majoria de línies però el director de Rodalies, Antonio Carmona, ha explicat aquest matí que, en iniciar-se els primers trajectes, s'ha comprovat que no es podia donar el servei "amb seguretat" i sense garantir que no es quedessin trens aturats. Per això, de moment, la circulació continua interrompuda i sense cap previsió de quan es podrà recuperar el servei. Carmona ha demanat disculpes als viatges que s'esan veient afectats per aquesta situació. Molts d'ells han hagut de passar la nit a l'estació de Sants i també en alguns poliesportius i altres espais municipals habilitats pels ajuntaments.

Més de 1.300 persones atrapades en trens

Unes 1.350 persones atrapades en trens durant l'apagada elèctrica d'aquest dilluns han passat la nit en pavellons municipals i estacions ferroviàries habilitades pels serveis d'emergències, segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat. A l'estació de Sants encara hi romanen uns 1.000 passatgers pendents de tornar a Madrid amb el servei d'alta velocitat, que ja està funcionant aquest matí.

Normalitat al metro i als Ferrocarrils de la Generalitat

El metro de Barcelona funciona amb normalitat a totes les línies, tal com ha informat TMB a primera hora del matí. De fet, ha estat obert tota la nit per facilitar el retorn a casa de la ciutadania. També els Ferrocarrils de la Generalitat han reprès el servei.