Catalunya només té un educador o integrador social per cada mil alumnes vulnerables, segons la Bofill

Catalunya només té un educador o integrador social per cada mil alumnes vulnerables, segons la Fundació Bofill.
D'acord amb els càlculs de l'entitat, entre I3 i 4t d'ESO, hi ha un educador o integrador social per cada 918 alumnes que el necessiten. I és que darrerament s’han perdut 75 professionals d’aquestes característiques amb la desaparició del finançament europeu i el pla de millores d’oportunitats educatives. En canvi, continua creixent el nombre d’alumnes amb necessitats específiques i hi ha el doble de matrícula viva que fa deu anys.
Tot això, segons denuncia aquesta entitat, és un còctel explosiu que posa en tensió encara més la vida als centres, limita les oportunitats educatives de l'alumnat i dificulta la recuperació dels resultats acadèmics. Per capgirar aquesta situació i desenvolupar un sistema educatiu realment inclusiu, la Fundació Bofill reclama dos educadors per cada centre de màxima complexitat de secundària i dos integradors pels de primària i un professional de cada especialitat també pels d’alta complexitat. Aquest increment de plantilla suposaria una inversió de 32 milions d’euros.