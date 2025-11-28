Catalunya i l'Estat signen un conveni per combatre els discursos d'odi a les xarxes

Els discursos d’odi que s’escampen per internet han de ser identificats, eliminats i perseguits. Aquest és el missatge que han transmès avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz. Ho han dit després de signar un conveni de col·laboració en aquesta matèria, el primer entre una comunitat autònoma i el ministeri.
Gràcies a aquest acord, Catalunya es podrà beneficiar de la feina feta per l’Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia (OBERAXE), amb qui es farà un monitoratge compartit. Això vol dir que es detectaran i s’analitzaran missatges d’odi a les xarxes, i es farà un seguiment dels perfils que els difonguin. En aquest sentit, s’avaluarà si poden estar incorrent en un delicte o si se’ls poden aplicar sancions administratives.
Regular les xarxes socials
"El Govern de la Generalitat es compromet, entre altres coses, a gestionar les denúncies pertinents davant les autoritats competents perquè aquests actes tinguin conseqüències", ha dit la ministra. En la mateixa línia, Illa ha recordat que el món digital no pot quedar al marge de la llei: "L'odi té víctimes directes, víctimes amb noms i cognoms. Amb aquest conveni diem que les xarxes socials no poden ser un lloc sense llei, sense drets i sense responsabilitats".
La ministra també ha reivindicat Catalunya com a terra d’acollida i de tolerància, i ha demanat que les xarxes socials no facin trontollar això. El conveni s’ha signat aquest matí al Palau de Pedralbes, a Barcelona, amb la presència també de la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor.