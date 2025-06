Catalunya és una de les regions més actives respecte a plans LGBTI en empreses

REDI, és a dir, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI a la qual estan associades gairebé 300 empreses, celebra avui a Barcelona una jornada amb motiu de l’orgull, ja que Catalunya s’ha consolidat com una de les regions més actives en aquest àmbit. En aquesta jornada es parlarà sobretot de la implementació de plans LGTBI en empreses, tractant casos d’èxit de grans multinacionals. Tot plegat tenint en compte que ens el darrers anys moltes companyies han fet passes molt importants per tenir un entorn laboral més respectuòs, equitatiu i representatiu. Per tractar aquest tema hem parlat avui a La Ciutat amb la María Ortuño, directora adjunta de REDI, Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI, i ens ha explicat que "REDI convoca dues vegades a l'any aquestes jornades informatives per fer tallers i taules rodones i així formar a les companyíes per a que puguin gestionar millor la diversitat".

"En l'actualitat a Espanya molta gent del col·lectiu pateix encara discriminació al entorn laboral, però s'ha avançat molt", explica. "Ens trobem alguns obstacles, molts encara s'oculten per si suposa algun problema per l'entorn laboral, i això no pot ser", diu la Maria. "Un bon plan LGBTI deu començar per la sensibilització, ha d'haver-hi una bona base formativa i això és el que volem fer", conclou.