Catalunya i el govern central han aprovat en solitari la reforma del finançament en el CPFF

El Govern defensa que el nou model “beneficiarà tothom”, serà “més just i garantirà la solidaritat”. En aquest sentit, la consellera d’Economia, Alícia Romero, considera que la reforma és “una finestra d’oportunitat”, alhora que ha lamentat que les CCAA contràries -tant les del PP com les del PSOE- han fet “discursos polítics, mítings, que està molt bé, però això no ajuda a millorar el model”.
Des d’Esquerra, el seu líder, Oriol Junqueras, ha defensat que la proposta pactada amb Sánchez “és un molt bon acord per a les comunitats autònomes governades pel Partit Popular”.
El líder republicà, però, ha advertit Pedro Sánchez i Salvador Illa que encara queda feina per fer si volen tenir Pressupostos. “Si arribem a un acord per desencallar el 100% de l’IRPF, estarem en disposició d’iniciar la negociació”, ha insistit Junqueras.
Junt per Catalunya, al seu torn, ha carregat contra el nou sistema i el qualifica de “finançament de la resignació”. “Ni ens dona la clau de la caixa, ni singularitat, ni redueix el dèficit fiscal, ni garanteix l'ordinalitat, ni preveu el diferencial del cost de vida entre comunitats; és una simple actualització del model que ja hi ha, dins el règim comú i el cafè per a tothom”, ha etzibat la portaveu Mònica Sales.