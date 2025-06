Catalunya fa fora els mòbils de tota l'educació obligatòria

El Govern fa fora els mòbils de tota l’educació obligatòria. Si aquest curs ja estaven prohibits a primària, el curs vinent ho estaran també a secundària, on fins ara es podien fer servir amb finalitats pedagògiques. La prohibició inclou els rellotges intel·ligents. D'altra banda, a educació infantil, s’eliminaran les tauletes i es restringiran les pissarres digitals.

Aquestes són les mesures més destacades del nou Pla de Digitalització Responsable que ha impulsat el Departament d’Educació i FP. La conselleria ha pres aquestes decisions a partir de les conclusions d’un grup d’experts i d’enquestes al professorat. Cal tenir en compte que, en aquest curs que està a punt d’acabar, el 40% dels instituts ja van decidir prohibir el mòbil, mentre que el 60% restant el va mantenir puntualment amb usos educatius. Però, tal com ha subratllat la consellera Esther Niubó, a la pràctica, s’ha fet servir molt poc: "És important destacar que el 66% dels docents no han utilitzat els mòbils en cap activitat a l'aula per a usos pedagògics durant aquest curs. Per això, tenim el convenciment que aquesta mesura serà ben rebuda per la comunitat educativa".

Infantil, una etapa lliure de pantalles

Els experts també han analitzat la presència de la resta de pantalles a les aules. En aquest sentit, a educació infantil, és a dir, fins a I-5, s’ha decidit eliminar les tauletes i restringir les pissarres digitals. Les dues mesures s’aplicaran de forma progressiva, des del curs vinent i fins al 2028. Un dels arguments és que les competències digitals no formen part del currículum d’infantil, com sí que ho fan del de primària i secundària. També que l’impacte de les pantalles és més negatiu en els més petits: "L'Associació Espanyola de Pediatria ha incrementat l'edat per sota de la qual els infants no s'han d'exposar a les pantalles, passant-la dels dos als sis anys", ha detallat Niubó.

El primer portàtil, a 6è

I encara hi ha una altra novetat, aquesta per a d’aquí a dos cursos, que consisteix a retardar l’arribada del primer portàtil personal que els alumnes s’enduen a casa. Fins ara era a cinquè de primària, i a partir del curs 2026-2027, serà a sisè. Amb tot, Niubó ha volgut deixar clar que des del Govern no estan en contra de la digitalització, però que calia posar-hi “ordre”.