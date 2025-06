Catalunya té desigualtats socioeconòmiques, fiscalment és injusta i no tothom té les mateixes oportunitats

6 de cada de 10 catalans consideren que la situació socioeconòmica i la distribució de la riquesa és molt o bastant desigual. La majoria dels enquestats assenyalen "la situació de l'habitatge, les retallades de serveis públics i la pujada de preus per la guerra d'Ucraïna" com a principals motius de la desigualtat. I el futur no s’espera amb optimisme, sinó que "la majoria considera que la situació empitjorarà", especialment els més joves.

Una altra dada de l’enquesta és que "el 60% de la ciutadania és partidària de polítiques per afavorir la igualtat", encara que això comporti limitar la llibertat econòmica. Una de les vies que identifiquen per aconseguir-ho és a través dels impostos, però alhora "més de la meitat dels enquestats troben injusta la política fiscal". Creuen que els rics paguen poc.

I pel que fa a l’ascensor social, el 51% creu que aquest no funciona perquè no tothom té les mateixes oportunitats per prosperar. L’estudi conclou que "els contactes i l’origen familiar són factors determinants, en detriment del talent o de l’esforç".