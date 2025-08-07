El programa de cribratge de càncer de coll uterí a la Catalunya central identifica més de 1.600 casos positius de VPH en el primer any de desplegament. Aquesta prova, que es fa de forma oportunista en dones de 30 a 65 anys, permet avançar-se al desenvolupament de la malaltia confirmant la infecció. El virus del papil·loma humà (VPH) és la causa principal del càncer de coll uterí. Encara que la major part de les infeccions s'eliminen espontàniament, la persistència del virus pot provocar l'aparició de lesions precanceroses que, sense detecció i tractament, poden evolucionar a càncer. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat d'Estiu la Maria Alejo, responsable del Servei d’Anatomia Patològica del Consorci Hospitalari de Vic, i ens ha explicat primer de tot en què consisteix el virus del papil·loma humà, així com dels tipus que existeix, i de com aquest virus és una de les principals causes del càncer coll uterí.
A més, també ens ha parlat de en què consisteix exactament aquest programa de cribratge amb el qual s'han identificat més de 1.600 casos positius del virus, i de quin és el procediment a seguir una vegada es confirma el positiu per intentar curar-lo i que no es desenvolupi un càncer de coll uterí.
Aquesta prova pot realitzar-se a tot Catalunya, i pots obtenir tota la informació a l'àudio.