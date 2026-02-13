Catalunya amplia fins als 20 km la zona d’alt risc per la Pesta Porcina després de detectar 2 casos fora del primer radi

S’han detectat 13 nous casos de pesta porcina africana a Catalunya, dos dels quals fora del radi protegit de 6 quilòmetres que envolta Cerdanyola del Vallès. Aquesta situació ha obligat la Generalitat a ampliar el perímetre de seguretat fins als 20 quilòmetres i a incloure Molins de Rei i el Papiol dins la zona d’alt risc.
Com a conseqüència, l’accés al medi natural queda restringit des d’avui mateix en aquests dos municipis, que se sumen als ja afectats fins a arribar a 14 localitats sota mesures extraordinàries. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que el nombre total de casos s’enfila ja fins als 155 positius, tots ells en porcs senglars salvatges, sense cap contagi detectat en granges.
Paral·lelament a la reordenació de les zones de risc, el Departament ha anunciat que es reforçarà la caça i la recerca de cadàvers i que s’instal·laran nous tancats a la N-2 i la B-23 per evitar el desplaçament dels senglars cap al nord i cap a la Serra de Marina.
Tres mesos després del primer cas, l’origen del brot continua sense aclarir-se. Un informe recent del govern central ha descartat que el virus sortís del centre de recerca IRTA, situat a Cerdanyola del Vallès.