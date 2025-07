Avui ens volem centrar en una dada extreta d’un estudi del Centre d’Estudis Demogràfics: Catalunya té actualment menys d’un 15% de població menor de 16 anys, el que resulta la xifra més baixa de de principis de segle. I es que la davallada sostinguda de la natalitat i l’envelliment de la generació del ‘baby-boom’ han transformat la piràmide demogràfica catalana, i ara mateix els majors de 65 són, per primera vegada, el 20% de la població. Per tant, el que queda clar és que el pes de les capes de població jove a Catalunya ha tornat a decaure. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat d'Estiu amb la Mariona Lozano, investigadora del Centre d’Estudis Demogràfics, i ens ha explicat que "la tendència demogràfica és molt clara els darrers 30 anys: tenim una de les taxes de fecunditat més baixes d'Europa i ja sabiem que anàvem en aquesta direcció".

"Molts estudis demostren que un mercat laboral fort podria ser útil per combatre aquesta situació. El problema no és quanta gent hi ha, sino en quines condicions les tenim", explica. "Aquesta tendència a la baixa s'observa des de principis dels anys 90", diu la Mariona. "No estem en un escenari en el que les parelles hagin renunciat a tenir fills, ells volen i així ho demostren les enquestes de fecunditat. El problema és que les condicions que es donen per tenir-los tarden en arribar"; afegeix.

"El que passa en Espanya és que tenim una de les esperances de vida més gran d'Europa, i també d'envelliment", conclou.