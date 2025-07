Castellet: "Encara queden uns quants dies per donar el foc per extingit"

A "La Brúixola" parlem amb dues de les veus protagonistes en l'incendi que crema a la Segarra des d'aquest dimarts a la tarda. D'una banda, amb el cap de l'operatiu dels Bombers per extingir el foc, Albert Castellet. Explica que esperen tenir l'incendi controlat "la nit del dimecres al dijous, però per considerar-lo extingit hauran de passar uns quants dies".

També hem pogut parlar amb l'alcalde de la vila més propera del terreny on es va originar el foc, Guissona. És el Jaume Ars que també ha estat la persona responsable de confirmar la mort de dues persones veïnes d'Agramunt la nit del dimarts. La Generalitat ha decretat el dijous 3 com el dia oficial de dol per recordar les víctimes. Ars també explica que el mateix dijous tindrà lloc "una reunió amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, per fer balanç dels danys ocasionats i poder plantejar l'arribada d'ajuda a la zona".