El cas del Francisco Javier Almeida i la rehabilitació (o no) dels reincidents

Aquest dimarts, perquè ens serveixi de colofó després de tres capítols carregats de casos amb injustícies, debatrem amb la Clàudia sobre alguns dels conceptes que s'han desprès de les històries que ens ha portat aquestes setmanes. Per exemple, ens donarà el seu punt de vista sobre si la presó és una eina de reinserció social efectiva o no. També ens explicarà què és el jurat popular i a quins casos se li haurien d'atribuir aquest tipus de tribunal.
Abans, però, ens explicarà el cas del Francisco Javier Almeida. Un cas d'injustícia on la posada en llibertat d'un criminal va tenir conseqüències fatals. Per conéixer el cas amb més detall i profunditat podeu escoltar l’episodi “El Monstruo del Lardero” de Dossier Negro, un podcast de La Vanguardia i l’episodi “Crimen del niño del Lardero: ¿Cuál es el historial delictivo de Francisco Javier Almeida?”, de Territorio Negro, un podcast d’Ondacero. A més, podeu consultar els articles “Crimen del Lardero: cronología y juicio del trágico asesinato del pequeño Álex” i “El historial delictivo de Francisco Javier Almeida, autor del crimen del niño de Lardero”, d’Ondacero, per conéixer amb detall els antecedents de l’autor dels fets i per escoltar diverses gravacions del judici celebrat a l’Audiencia Provincial de La Rioja.