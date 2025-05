El cas d'agressió sexual a una nena tutelada per la DGAIA: "No és l'única"

El Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya es mostra "indignat" amb el cas de la menor de dotze anys tutelada per la DGAIA que ha estat víctima de violència sexual. El director de l'equip tècnic del CEESC, Xavier Campos, explica a 'La Brúixola' que "fa bastants anys que estem demanant a la DGAIA que es faci una revisió complerta del sistema. Hi ha una sèrie d'elements i simptomatologies que demostren que hi ha coses que trontollen". Tot i que reconeix que aquest és un cas extrem, lamenta que "no ésuna excepció" i reclama que cal reduir volum de ràtios als centres d'educació social així com vetllar per la no-rotació dels professionals perquè els nens i nenes "sentin que ens tenen a prop" i tinguin la confiança d'expressar-se si viuen algun tipus d’agressió.