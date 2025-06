Un cartell amb història

Al número 15 del carrer Avinyó trobem un cartell de ferro amb forma de bandera que decora l’edifici a la cantonada amb Baixada de Sant Miquel.

CGLU

El cartell del carrer Avinyó es pot llegir les sigles CGLU, que corresponen a la Organització mundial de Ciutats i Governs Locals Units. Aquesta associació és el resultat de la fusió de dues organitzacions que fins al 2004 agrupaven ciutats i regions del mon. En aquell moment, Barcelona es va proposar com a seu i va guanyar. És per això que des d’aquell any, la CGLU te la seva seu en aquest edifici de Barcelona.

Un edifici amb història

L’edifici en el que podem trobar aquest cartell data del 1902 i va ser construït per l’arquitecte municipal de l’època, Pere Falqués. En un primer moment, va ser pensat per acollir la seu del diari El Diluvio, però no va poder ser i es va acabar convertint en la seu de la ‘Compañía Peninsular de Teléfonos’, el que seria un dels inicis de Telefónica. Més tard, l’edifici també va acollir serveis municipals d’hisenda.

A més, durant les darreres obres de rehabilitació es van descobrir restes d’una impressionant domus romana que es pot visitar amb cita prèvia.