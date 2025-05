Carta a Pedro Sánchez dels empresaris catalans perquè acabi amb l'OPA

Entitats dels món empresarial català enviaran en els propers dies una carta a Pedro Sánchez perquè posi punt i final a l’OPA del BBVA al Banc Sabadell. En aquesta, a la qual hem tingut accés, ofereixen raons d’interés general per justificar que és un moviment que posa en risc l’equilibri territorial i la cohesió social arreu d’Espanya.

És una acció que anava agafant forma dia rere dia pels passadissios del Palau de Congressos de Catalunya, on l’OPA ha estat protagonista en el marc de la celebració de la Reunió del Cercle d’Economia. Després de parlar amb diverses entitats hem conegut que les 13 cambres de comerç de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, Foment del Treball i PIMEC, entre d’altres, envien a Pedro Sánchez un escrit conjunt amb arguments de pes perquè el govern bloquegi l’OPA. En aquest text, les organitzacions signants esgrimeixen cinc arguments que consideren suficients per considerar que la fusió entre el BBVA i el Sabadell seria perjudicial per a l’interès general d’Espanya:

1- Evitar una excessiva concentració de poder empresarial i financer.

2- Preservar un canal de crèdit i serveis financers per a pimes.

3- Prevenir la pèrdua d'ocupació i d'oficines bancàries, amb el consegüent augment del risc d'exclusió financera.

4- Promoure l'atracció i retenció de talent financer en els diferents territoris.

5- Garantir la cohesió social i territorial, base d'una economia oberta i diversa en una societat plural.

Així mateix, la carta precisa que no es tracta d’una qüestió de competència en un mercat generalista sinó una qüestió amb greus afectacions pel bé comú i el bon funcionament de les PIMES ja que es calcula una pèrdua estimada d’entre 54.000 i 70.000 milions d’euros en crèdit disponible.

D'altra banda, les entitats han organitzat una campanya de comunicació per fer una crida a les empreses i la ciutadania a participar a la consulta pública sobre l’OPA impulsada pel govern espanyol i anunciada per pedro sanchez aquest mateix dilluns en la reunió del cercle d’economia.

Un any de l'OPA

Una notícia de darrera hora que coneixem quan fa tot just un any el BBVA va fer pública l’OPA hostil al Sabadell. Un any que l’entitat catalana ha fet servir per demostrar amb números la seva solvència en solitari. Els resultats econòmics i anuals així ho avalen. Els accionistes minoritaris, els hereus dels fundadors, ho tenen en compte i 365 dies més tard segueixen dient que NO a l’operació.

El volcà de l’OPA segueix en actiu i malgrat aquesta amenaça constant l’entitat vallessana s’ha mostrat més forta que mai. Aquest dijous han anunciat 489 milions d’euros en guanys en tan sols 3 mesos. És la meitat del que van aconseguir durant tot el 2023. El repartiment d’aquests beneficis entre els accionistes també estan sent històrics. Segons els números, és un banc que funciona a la perfecció sota el paraigua del Banc Central Europeum una garantia d’estabilitat.

Per contra, el BBVA segueix depenent d’un mercat tant volàtil com ho és el mexicà, sota l’amenaça constant de la devaluació de la seva moneda i els aranzels de Trump. Pel moment, el resultats que presenta David superen les aspiracions de grandesa de Golidat, que busca en la fusió amb el Sabadell obrir-se pas dins el mercat europeu. Segons els accionistes, el BBVA ha volgut comprar barato i de forma hostil, per això 365 dies més tard segueixen rebutjant l’OPA. "Els resultats que han presentat aquesta setmana són espectaculars, un fet que posa en evidència i que val més que l'oferta del BBVA", apunta el president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell. Ara bé, reconeix que si el BBVA hagués ofert en el seu moment el valor del banc "els accionistes s'ho haguessin pensat". De fet, "alguns ho haurien acceptat amb recel".

En sontonia amb el que demanen les entitats catalanes, Casas ha assegurat a Onda Cero que ja preparen 3 respostes a la consulta pública oberta per Pedro Sánchez. La faran el gremi de fabricants de Sabadell, els fundador dels banc, la fundació per la indústria, nascuda del gremi, i també els propis accionistes minoritaris, els hereus dels fundadors. La voluntat, però, és que entitats empresarials d’altres territoris d’Espanya, amb interessos vinculats al finançament de les PIMES, també ho facin.

Casas, alhora, ha volgut recordar l’arrelament que aquesta entitat té a Catalunya i, sobretot, a Sabadell. En aquest sentit, després de 144 anys d’història, lamentaria profundament, diu, que la vida del banc en solitari acabés d’una forma tant hostil com aquesta.