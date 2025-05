"La carta manuscrita és absolutament imbatible"

A finals de l'any 2024, l'editora Glòria Gasch va obrir un apartat de correu perquè la gent hi pogués enviar les seves cartes d'amor manuscrites. Al cap d'uns mesos, va recollir totes les rebudes i va decidir agrupar-les totes en un llibre, "Cartes d'amor", que va presentar pocs dies abans del Sant Jordi d'enguany. Sense destapar-les totes, Gasch avança que hi trobarem històries d'amor de tota mena, des de l'amor d'una parella que viu a molts quilòmetres de distància fins a la carta que una mare ha escrit al seu fill mort. L'editora explica que vol que se la reconegui així, perquè "els autors del llibre són els protagonistes de les històries que hi apareixen".

Gasch explica que la seva passió per les cartes manuscrites ve de lluny, ja que es va criar "entre un mar de cartes" que els seus pares s'enviaven quan eren joves i havien guardat durant tants anys a casa seva. A la presentació del seu primer llibre, "Ara, i demà", Gasch diu que es va adonar que molts dels seus lectors coincidien en el fet que tenien una carta pendent per escriure o que en guardaven amb molta cura, alguna que els havia fet especial il·lusió, "i així va néixer el projecte".

L'editora diu que aquesta obra també vol ser una reivindicació de les cartes manuscrites com una via comunicativa en l'actualitat. "S'està perdent escriure'ns cartes. És una pena", lamenta Gasch i afegeix que escriure una carta i rebre-la és molt més "especial" que "rebre un mail o un whatsapp". "Quan l'escrius penses en la persona, et concentres en el que vols escriure i ho intentes fer de la millor manera. I la persona, quan la rep, ja només el fet de rebre-la li fa molta il·lusió", afegeix.