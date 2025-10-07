Medi Ambient

Cap a unes escoles més verdes: analitzar el present per cuidar el futur

Corina Basnou, investigadora del CREAF i coautora d’un estudi publicat a European Planning Studies, analitza a La Brúixola d’Onda Cero com Barcelona i Utrecht estan transformant els patis escolars en espais més sostenibles

Redacción

Barcelona |

L’estudi del qual Corina Basnou n’és coautora explica com les ciutats europees de Barcelona i Utrecht, als Països Baixos, impulsen la renaturalització dels espais educatius. Ho han fet analitzant algunes de les escoles d’ambdues ciutats que tenen “patis més verds i més respectuosos amb el medi ambient”.

Basnou també explica que, a banda de la vessant analítica del projecte, “també s’ha contemplat com han de ser els patis del futur”. Afegeix i destaca la importància que han tingut els alumnes en aquest procés, ja que han estat preguntats per conèixer com volen que siguin els seus patis. “Al final, són ells qui els gaudiran, i hem tingut en compte la seva opinió en tot moment”, diu la investigadora del CREAF.

