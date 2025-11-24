Cap nen sense joguines

Cada any Creu Roja Joventut duu a terme la campanya "Els seus drets en joc" del projecte La Joguina Educativa a tot el territori català amb la finalitat de poder garantir joguines noves, no sexistes, ni bèl·liques i cooperatives als infants que es troben en una situació de vulnerabilitat. La campanya d’aquest any ja ha començat i pretén aconseguir 48.000 joguines per a infants vulnerables.
Es tracta de l’edició número 34 d’una iniciativa solidària que vol arribar a repartir regals entre 16.000 menors. És per això que fan una crida a sumar-s’hi a la ciutadania, empreses, comerços i entitats i aportar el seu granet de sorra en qualsevol del llocs de recollida habilitats per tota Catalunya. Per parlar de tot plegat i saber com es desenvoluparà aquesta edició de "Els seus drets en joc" ha vingut a La Ciutat l’Àngel Bueso. Ell és director de Creu Roja Joventut, i ens ha explicat primer de tot en què consisteix aquesta iniciativa solidària.
"Aquesta campanya és un projecte on es fomenta el dret al joc dels infants, ja que una forma de transmetre les necessitats que tenen aquests nens i nenes", explica. A més, també ens ha parlat dels objectius que s'han marcat, que en aquest any són "molt ambiciosos". Finalment ha fet una crida per a que tothom participi en aquest projecte i pugui colaborar per a que cap nen es quedi sense joguina.