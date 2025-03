‘Cap butaca buida’, el Sant Jordi del teatre

A La Ciutat hem parlat amb Toni Albadalejo, vicepresident d’Adetca sobre la segona edició del ‘Cap butaca buida’, una jornada que va néixer l’any passat amb l’objectiu de reivindicar els teatres posant en valor el poder transformador de les arts escèniques.

Albadalejo recomana aprofitar aquest 22 de març per anar al teatre si mai anem i confia en que es converteixi en el dia del teatre com el 23 d’abril ho és del llibre.

A Catalunya, més de 200 espais escènics s’han adherit a aquesta jornada. Per poder gaudir-hi, només hem de posar el nostre granet de sorra anat al teatre aquell dia. A més, part del que es recapti anirà destinat als Pallapupas. Així doncs, no hi ha cap excusa per no anar al teatre el proper 22 de marc.