El canvi d'imatge radical de Paola Olmedo

Paola Olmedo va ser la jove de Carmen Borrego, filla de Maria Teresa Campos. Es va casar en el seu dia amb José María Almoguera, fill de la Borrego. I sempre ha estat molt comentada la seva imatge per culpa d'una dentadura poc agradable. Després de moltes crítiques per aquest fet, Olmedo ha decidit fer un canvi total i sotmetre's a una operació de cirurgia plàstica que l'ha convertit en una nova dona. No s'assembla en res a l'anterior. Aquest és el tema de portada de Lecturas, que ofereix una exclusiva mostrant la transformació. Ens ho ha comentat en David Cervelló, que també ha destacat la portada de ¡Hola! en la qual mostren una de les darreres vestimentes de la reina Letizia, que ha causat sensació. Amb tot, també hem destacat el tema principal de Diez Minutos, que explica com ha estat el primer viatge d'Alejandra Rubio i la seva parella a Itàlia. La filla de Terelu Campos i Carlo Constanzia han visitat els avis paterns.