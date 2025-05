"El canvi climàtic tens coses que ja estan tenses de manera natural"

Aquest 26 de maig a "La Brúixola" ens plantegem si podem parlar de "tornada a la normalitat" o de "fi de la sequera" com hem vist referir-se a molts mitjans les últimes setmanes. La investigadora del Centre de Recerca Ecològica (CREAF), Annelies Broekman, apunta que "no és prudent parlar de fi de sequera". "És un fenomen intrínsec en el clima mediterrani i que el canvi climàtic encarà empitjora", diu Broekman i afegeix que hem de "prendre consciència", ja que viurem moltes sequeres en el futur. És per això que la investigadora posa èmfasi amb els canvis que hem de fer com a societat per poder lidiar amb aquesta situació de crisi climàtica.

Annelies Broekman parla de fer "un canvi de model de gestió de l'aigua" en què es "preservin les fonts d'aigua natural" per sobre del desenvolupament urbà. La membre del CREAF també apunta que és una "distopia" pensar que podrem viure en una societat sense dependre de la pluja, que, per cert, contrasta amb l'objectiu marcat per molts polítics del país i d'altres racons d'Europa. "Estarem lligats a la temporalitat de les precipitacions, però hem de tenir una infraestructura que ens ajudi a gestionar l'aigua i a generar-ne en certs moments", diu Broekman.