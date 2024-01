La cançó de l'any 1999

Després de 15 seccions, avui, 15 de gener, hem tancat la dècada, el segle i el mil·leni musicals repassant algunes de les cançons més destacades que ens va deixar el 1999. En plana internacional hem escoltat els èxits que ens van deixar Smash Mouth amb el seu 'All Star', banda sonora, no només d'una generació, sino també d'una de les millors pel·lícules d'animació de tots els temps: Shrek. En una edició molt ballable, no hem pogut deixar de banda el 'Let's get loud' de Jennifer Lopez o el 'Mambo number 5' de Lou Vega. Tampoc podiem deixar passar l' 'I want it that way' dels Backstreet Boys. En plana nacional, la música espanyola també ens va deixar grans èxits aquell any, com l'aterratge d'uns Estopa que es van guanyar tothom amb la seva música, el seu bon rotllo i la seva humiltat i amb autèntics 'hits' com 'Tu Calorro' i 'Como Camarón' o els Café Quijano, amb el seu 'La Lola'. En la seva proposta setmanal, avui la Miriam ha tornat a aconseguir que la Montse Valls no endevini la cançó, la recordada 'La última carta' de Los Cucas.