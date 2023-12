La cançó de l'any: 1996

Ja contem 11 anys recordats a 'La Cançó de l'any' i avui el que ha tocat és repassar el 1996. En plè equador de la dècada dels 90, el 96 ens va deixar molta música que ha marcat una època. En plana internacional vem descobrir les Spice Girls, amb el seu 'Wannabe', el 'Don't Speak' de No Doubt, o el Love Fool de The Cardigans. Tampoc hem deixat passar èxits espanyols, amb un especial record a Jarabe de Palo i la seva 'La Flaca', Ricky Martin amb 'Maria', Azucar Moreno i el 'Solo se vive una vez' i també Eros Ramazzoti, que malgrat ser italià també forma part de la història musical a Espanya. La proposta de la Miriam ha estat immediatament identificada per la Montse: I és que qui no coneix el 'Duro de pelar' de la Rebecca.