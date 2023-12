La cançó de l'any: 1995

El 1995 va tornar a ser un gran any musical, sobretot en plana internacional. Per això avui la Montse Valls ha obert 'La Cançó de l'any' amb 'Wonderwall' d'Oasis i també hem gaudit del 'Sweet Dreams' de Marilyn Manson (a petició del Gerard) o un tema molt especial: 'I'll be there for you', la banda sonora de la sèrie Friends. Però també es van publicar grans èxits a Espanya, la Montse no ha volgut deixar la secció sense Luz Casal ni Marta Sánchez. I tal i com fa habitualment, la Miriam ha tancat la secció proposant-li a la Montse el seu tema, que ha estat immediatament reconegut: Experiencia Religiosa, d'Enrique Iglesias.