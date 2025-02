Del Canal de Suez als aranzels de Trump

El Port de Barcelona presenta uns resultats econòmics del 2024 extraordinaris gràcies a l’enfonsament del trànsit de mercaderies pel Canal de Suez, a Egipte. Ara bé, el neguit per les amenaces aranzelàries de Trump és tal que les empreses exportadores han augmentat les seves vendes als Estats Units un 30% durant el primer mes de l’any.

La geopolítica pot beneficiar i perjudicar alhora l’activitat econòmica del Port. Aquest 2024, des d'aquesta infraestructura s’han generat uns ingressos que superen la barrera dels 200 milions d’euros, convertint-se en la xifra més elevada de la història. L'increment del 9% del tràfic de mercaderies ha impulsat alhora els beneficis nets, que supera els 60 milions. Els atacats dels hutís, contraris al govern d’Israel, han obligat a reduir el trànsit pel Canal de Suez a la meitat, obligant als comerciants asiàtics a rodejar Àfrica per accedir al mediterrani des de Gibraltar. Un recorregut que beneficia el Port de Barcelona.

Àlex Garcia, director general d'aquesta infraestructura, assegura que "els grans vaixells de portacontenidors accedien al Mediterrani per l'estret de Gibraltar i parant els ports propers de la zona occidental per descarregar les mercaderies". En aquest punt, el Port de Barcelona es va convertir en un centre logístic necessari per fer arribar els productes a països veïns com França o Itàlia.

Un dels pocs àmbits que ha reduït el seu volum de negoci és el de les importacions de vehicles elèctrics pels aranzels del 10% que la Unió Europea imposa als vehicles xinesos. En general, presenten uns resultats extraordinari, segons el president del Port, José Alberto Carbonell, que assegura que "les empreses exportadores ja han augmentat el seu volum de vendes als EEUU" per evitar els efectes de la política aranzelària de Donald Trump.

De fet, el màxim representant de l'autoritat portuària ha remarcat que "les vendes a aquest país han augmentat un 30% durant el primer mes de l'any".

Veurem com la imminent guerra comercial acaba afectant l’activitat del Port, que té amb la Xina i els Estats Units els principals aliats tat pel que fa les importacions com les exportacions.