Campanya de prevenció d'incendis 2025: quin és l'estat dels boscos catalans?

La situació actual pel que fa a la climatologia és molt diferent de la de fa un any. A finals de l'estiu, celebràvem que les poques pluges que havien caigut el juliol i l'agost havien omplert fins al 30% els embassaments de les conques. Actualment, gràcies a les pluges d'aquests últims mesos, s'ha assolit el 80%. Sense dubte, una informació positiva, però que genera dubtes de cara al dispositiu de prevenció d'incendis d'aquest 2025. L'inspector en cap del cos d'Agents Rurals, Antoni Mur, afirma que la sequera ha deixat "25.000 hectàrees d'arbres morts que generen un perill estructural pels boscos". Són molts milers d'hectàrees d'arbres que van morir per falta d'aigua, que encara no han estat retirats i que suposen un perill per la generació de nous incendis perquè "és fusta seca".

Malgrat aquest perill provocat per l'estat actual dels boscos, Mur explica que compten amb 700 efectius, és a dir, "més efectius que mai" per compondre el dispositiu de prevenció d'incendis d'enguany. La limitació de l'accés als boscos, diu Mur, només es farà efectiva en" dies o moments puntuals" en què les "condicions siguin crítiques" i el risc d'incendi sigui molt alt. Jordi Moré, cap de l’Àrea de Recerca i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya, diu que es preveu un "estiu calorós", però sense arribar a registres d'anys anteriors recents. Ara bé, adverteix que treballen amb models predictius que no són del tot fiables.