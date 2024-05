CULTURA

'Calladita': El primer film del món finançat per NFT és català

El director català Miguel Faus visita 'La Brúixola' per parlar de ' Calladita ', la primera pel·lícula a escala mundial finançada per Non-Fungible Token, un bé no fungible que ofereix la tecnologia 'blockchain'. Fascinado por la promesa de un internet más justo y descentralizado ofrecida por la tecnología 'blockchain' , los NFTs permitieron a Faus hacer realidad su proyecto. Captó más de 750.000 euros a través de una campaña pionera de mecenazgo que atrajo a más de 600 patrocinadores de más de 60 países, demostrando el poder de la comunidad global y la tecnología emergente.