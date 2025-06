"Call", "cool", "random", "meeting"... Ens estem passant amb els anglicismes?

A la feina, o en el teu entorn de confiança, potser t'ha passat que enmig d'una conversa habitual algú ha utilitzat el terme "feedback" en comptes de "retorn", "brainstorming" en comptes de "pluja d'idees" o "feeling" en comptes d'"afinitat". No és fàcil explicar per què bona part de la societat està immersa en aquest abús dels anglicismes i prefereix utilitzar-los per davant de les paraules de l'idioma original del seu discurs. L'Albert Gómez destaca que "l'àmbit laboral i sobretot en el sector tecnològic i de màrqueting" és on s'abusa més habitualment d'aquests termes prestats de la llengua o la societat angloparlant.

El més perillós, destaca Gómez, és deixar de costat "la nostra llengua" i també deixar de banda "a alguns dels possibles receptors del nostre discurs", ja que poden no "entendre" què signifiquen aquells termes utilitzats. Pot ser una estratègia en el món laboral per unificar un tipus de llenguatge entre els dirigents o els treballadors d'una empresa, per exemple. Però també els podem usar perquè és un terme que encara no ha estat recollit per la llengua que utilitzem o el seu equivalent manca de matisos en el significat.