Caiguda històrica del nombre d'aprovats de l'examen teòric de conduir

Treure’s el carent de cotxe a la primera sempre ha estat un exercici complicat. Abans per la gran majoria de persones el més complicat era l'examen pràctic, i ara el maldecap està a la prova teórica. I es que el percentatge d’aprovats a la primera cau a mínims i passa del 57 % al 41%, aixó suposa que gairebé la meitat dels aspirants no aconsegueix superar la primera prova. I es que fa molts anys que el model d’examen teóric es sempre el mateix: 30 preguntes tipus test en que l’alumne només pot fallar tres preguntes, pel que per aprovar havia tenir bé mínim 27 preguntes. Ara, davant aquesta situació la Direcció General de Trànsit ha anunciat una sèrie de canvis en la preparació i el format de les proves. Es parla d'introduir preguntes més pràctiques, d’actualitzar el banc de qüestions, o fins i tot d’incorporar vídeos amb situacions reals de trànsit. Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat d'Estiu amb l'Àlex Requena. Ell és portaveu de la Federació d'Autoescoles de Barcelona i professor a Autoescuela Requena, i ens ha explicat que aquesta davallada s'atribueix a que els alumnes volen treure's el carnet d'avui per demà i que per això es preparen d'una forma que no és la correcta.
A més, respecte a la possibilitat de introduir qüestions més pràctiques a l'examen com ara vídeos ara mateix és complicat, ja que hi ha fins i tot centres on encara es fa l'examen amb paper i bolígraf, pel que primer s'hauria de pensar en digitalitzar tots aquests centres per a que sigui possible.
Per això, una solució podria ser que la formació sigui presencial, ja que és on més poden aprendre els alumnes, i després portar el que han après a la pràctica, ja que al cap i a la fi l'examen teòric és un pas previ a fer l'examen pràctic i després poder conduir a la carretera sense suposar un perill per a la resta.