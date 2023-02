LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Cada vegada és més difícil trobar un habitatge assequible a la regió metropolitana de Barcelona

En els darrers cinc anys, la percepció de dificultat per trobar un habitatge assequible s’ha estès arreu de la regió metropolitana de Barcelona. Les dades són contundents: aquesta percepció passa del 50 per cent al 2017 al 64 per cent al 2022, un augment molt significatiu.