EDUCACIÓ

Cada cop més alumnes vulnerables en una escola concertada que encara ha de fer els deures

Set de cada deu escoles concertades catalanes ja tenen un volum d'alumnat vulnerable similar al dels centres públics del seu voltant, però encara n'hi ha un 30% que no té prou diversitat

Anna Utiel

Barcelona |

Alumnes en el seu camí cap a l'escola
Alumnes en el seu camí cap a l'escola | Anna Berga/ACN

Les polítiques contra la segregació escolar a Catalunya han donat fruit. Set de cada deu escoles concertades catalanes ja tenen un volum d'alumnat vulnerable similar al dels centres públics del seu voltant. A més, al conjunt de la concertada, pràcticament s’ha triplicat el nombre d’alumnat immigrant en els últims deu anys, passant del 6 al 16%. Són les dades del darrer informe de la Fundació Bofill, que alerta, però, que queda molta feina a fer.

Encara hi ha més d’un 30% d’escoles concertades que no ha fet els deures. Dins d’aquestes, un 10% sí que té “certa diversitat”, diuen des de la fundació, però no la suficient. És a dir, existeixen grans desequilibris amb la realitat dels seus barris o municipis i de les escoles públiques de la zona. Però les que més preocupen són les escoles concertades considerades “elitistes”, que representen més d’un 20% del total. En aquests centres es matricula un o cap alumne vulnerable per aula, una situació especialment greu si tenim en compte que més de la meitat d’aquestes escoles tenen centres educatius amb més complexitat a només quinze minuts a peu.

Segregació finançada amb recursos públics

En aquest context, la Fundació Bofill alerta que un 34% del pressupost que destina el Govern a l’escola concertada va a parar a centres que segreguen. "Són 402 milions d'euros que van destinats a centres que perpetuen la segregació escolar, i això no ens ho podem permetre, no hem de finançar aquests privilegis amb diners públics. I aquí la responsabilitat no és dels centres, que actuen sota el paraigua normatiu que tenim, sinó de l'administració, que ha d'actuar com quan dona diners a qualsevol empresa privada, ha de demanar a canvi certes condicions", afirma María Segurola, autora de l’estudi.

Tenint en compte que la renovació de concerts es farà el curs 2026-2027, i que per tant ja s’hi està treballant, la Fundació Bofill proposa establir criteris més clars i exigents, que s'equiparin als de la pública, per poder mantenir les subvencions. Creuen que els centres que no puguin o no vulguin complir-los no han de rebre finançament públic.

