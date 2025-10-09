Cada cop més alumnes vulnerables en una escola concertada que encara ha de fer els deures

Les polítiques contra la segregació escolar a Catalunya han donat fruit. Set de cada deu escoles concertades catalanes ja tenen un volum d'alumnat vulnerable similar al dels centres públics del seu voltant. A més, al conjunt de la concertada, pràcticament s’ha triplicat el nombre d’alumnat immigrant en els últims deu anys, passant del 6 al 16%. Són les dades del darrer informe de la Fundació Bofill, que alerta, però, que queda molta feina a fer.
Encara hi ha més d’un 30% d’escoles concertades que no ha fet els deures. Dins d’aquestes, un 10% sí que té “certa diversitat”, diuen des de la fundació, però no la suficient. És a dir, existeixen grans desequilibris amb la realitat dels seus barris o municipis i de les escoles públiques de la zona. Però les que més preocupen són les escoles concertades considerades “elitistes”, que representen més d’un 20% del total. En aquests centres es matricula un o cap alumne vulnerable per aula, una situació especialment greu si tenim en compte que més de la meitat d’aquestes escoles tenen centres educatius amb més complexitat a només quinze minuts a peu.
Segregació finançada amb recursos públics
En aquest context, la Fundació Bofill alerta que un 34% del pressupost que destina el Govern a l’escola concertada va a parar a centres que segreguen. "Són 402 milions d'euros que van destinats a centres que perpetuen la segregació escolar, i això no ens ho podem permetre, no hem de finançar aquests privilegis amb diners públics. I aquí la responsabilitat no és dels centres, que actuen sota el paraigua normatiu que tenim, sinó de l'administració, que ha d'actuar com quan dona diners a qualsevol empresa privada, ha de demanar a canvi certes condicions", afirma María Segurola, autora de l’estudi.
Tenint en compte que la renovació de concerts es farà el curs 2026-2027, i que per tant ja s’hi està treballant, la Fundació Bofill proposa establir criteris més clars i exigents, que s'equiparin als de la pública, per poder mantenir les subvencions. Creuen que els centres que no puguin o no vulguin complir-los no han de rebre finançament públic.