El PP busca aliances a Catalunya: Alberto Nadal confia en seguir coincidint amb Junts al Congrés

En un moment d’incertesa política, part de la cúpula del Partit Popular s’ha desplaçat a Catalunya per explorar complicitats amb l’empresariat català. De fet, és la segona vegada que un dels màxims dirigents dels populars visita la seu de Foment des de l’inici del curs polític.
En una reunió a porta tancada amb dirigents de Foment del Treball, el PP ha volgut reforçar els seus vincles amb el món econòmic català en un context marcat per la debilitat parlamentària del govern espanyol. Posteriorment, en una atenció als mitjans, el vicesecretari d’Economia i Desenvolupament Sostenible del PP, Alberto Nadal, s’ha mostrat optimista sobre la possibilitat de seguir coincidint amb Junts per Catalunya en moltes votacions al Congrés.
Aquestes declaracions arriben després que Junts hagi estat clau en diverses derrotes parlamentàries del PSOE, coincidint amb el PP en qüestions com la senda de dèficit, la reforma de la Llei d’Estrangeria, el decret de pensions o el gravamen a les energètiques. La trobada amb Foment reforça la idea que el PP busca teixir aliances estratègiques en l’àmbit econòmic i institucional català, en un moment en què les majories al Congrés són fràgils i cada vot pot ser decisiu.
Des de la seu de Foment del Treball, la casa dels empresaris catalans, Alberto Nadal ha defensat una agenda econòmica clara: reducció d’impostos, allargament de la vida de les centrals nuclears, més control migratori i fi als topalls de preus. Quatre carpetes que, lluny de generar friccions, connecten amb els interessos que Junts per Catalunya ha defensat en diverses votacions al Congrés.