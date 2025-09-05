EL DILEMA DELS DIVENDRES

Al buffet lliure: plat ple o mica en mica?

Un divendres més en Lluis Soler ens planteja un dilema molt important, que avui té a veure amb menjar!

ondacero.es

Catalunya |

Torna la normalitat a La Ciutat, i com és divendres, torna també el Lluis Soler per plantejar-nos un dilema d'allò més trascendental. El d'avui té a veure amb el que fa molta gent quan va de vacances i s'allotja a un hotel: el buffet lliure. I es que en aquests buffets hi ha dos tipus de persona: el que s'ompli el plat amb mil coses totalment diferents (croquetes, amanida, pollaste, patates, pasta...); i desprès està la persona que menja mica en mica, és a dir, primer una amanida, desprès una mica de carn, peix... i per acabar el postre!

I avui hem tingut una disputa molt gran, ja que el Robert Calvo és dels que s'ompli el plat a més no poder i amb tota mena d'aliments, mentre que el Lluis Soler, el Gerard Sanz, la Miriam Franch i el David Tirado són de l'altra tipus de persona, és a dir, dels que van mica en mica.

Per tant hem tingut un quatre contra un on totes les postures han quedat molt clares! I vosté? Quin tipus de persona és?

