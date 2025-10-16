L'equip d'Onda Cero Catalunya es trasllada al MNAC per oferir una programació especial amb motiu del sopar literari on es dona a conèixer el guanyador del Premi Planeta de novel·la 2025. Luz Gabás, membre del jurat, Paloma Sánchez Garnica, guanyadora del premi l'any passat, i Beatriz Serrano, finalista el 2024, passen pels micròfons de 'La Brúixola'. Personalitats polítiques, literàries, escriptors i artistes convidats són algunes de les sorpreses d'aquesta programació especial.
'La Brúixola' es trasllada al MNAC per viure la nit literària més important de l'any
Programa Especial de 'La Brúixola' amb Lola Surribas des del MNAC, previ a conèixer el guanyador del Premi Planeta de novel·la 2025