PREMI PLANETA 2025

'La Brúixola' es trasllada al MNAC per viure la nit literària més important de l'any

Programa Especial de 'La Brúixola' amb Lola Surribas des del MNAC, previ a conèixer el guanyador del Premi Planeta de novel·la 2025

Lola Surribas

Barcelona |

L'equip d'Onda Cero Catalunya es trasllada al MNAC per oferir una programació especial amb motiu del sopar literari on es dona a conèixer el guanyador del Premi Planeta de novel·la 2025. Luz Gabás, membre del jurat, Paloma Sánchez Garnica, guanyadora del premi l'any passat, i Beatriz Serrano, finalista el 2024, passen pels micròfons de 'La Brúixola'. Personalitats polítiques, literàries, escriptors i artistes convidats són algunes de les sorpreses d'aquesta programació especial.

