La Brúixola de la cultura

Comencem aquest espai cultural amb en Robert Calvo que ens porta cap a l'Aquitània Teatre amb l'obra "Lo nuestro estaba cantado". Ens proposa també el Dart Festival, una edició que reuneix un programa de vint-i-sis pel·lícules, de les quals 10 són estrenes a Espanya. En clau nadalenca, aquest cap de setmana dona el tret de sortida el Pessebre Vivent de Corbera.

Continuem el menú de divendres parlant amb el Jaume Mas sobre sèries bèl·liques. Ens en recomana quatre: 1864, The Liberator, Das Boot i Roma. Acabem amb música, com sempre, de la mà de la Marta Lozano que ens porta l'agenda musical d'aquesta setmana i les notícies més recents del sector amb noms destacats com Estopa, Beyoncé o Ed Sheeran.