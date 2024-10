La Brúixola del cinema i la música

El cinèfil Juan Torres ens proposa quatre comèdies romàntiques: 'Scott Pilgrim VS the world', 'Crazy stupid love', 'La La Land' I 'Annie Hall'. Tanquem el divendres amb la Marta Lozano que ens porta tota l'agenda musical i les últimes notícies del sector que tenen Lady Gaga, Alejandro Sanz i Shakira com a protagonistes.