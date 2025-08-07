La Brigitta Lamoure és l'emperadriu de Catalunya

És artista, cupletista, vedette i, sobretot, activista. Per tant, és una persona compromesa, que es parteix la cara per defensar els drets de les persones LGTBI. D'aquest tema n'hem parlat durant una bona estona, explicant de quina manera els discursos d'odi estan arribant a les noves generacions, que no dubten en mostrar aquesta ràbia a través de les xarxes socials. Precisament a aquestes xarxes, la Brigitta és molt activa i sempre ofereix missatges positius i encoratjadors.
Ella vol ser miss
Com que és cupletista, la Brigitta s'inspira en les grans estrelles del gènere a Catalunya. Una que encara és viva és la Guillermina Motta, que cantava allò de 'Jo vull ser miss'. La nostra convidada ens ha explicat el capítol de la seva vida que l'uneix per sempre amb la Motta i també les paraules que en vida li va dir la Núria Feliu. Ara, la Brigitta està preparant un espectacle sobre el cuplet amb la Mone Teruel.