El Borussia Dortmund, rival del Barça als quarts de Champions

L’actual subcampió d’Europa. Aquest és el rival del FC Barcelona als quarts de final de la Lliga de Campions. El Borussia Dortmund, després de l’empat a un del partit d’anada, van superar el Lille a domicili per 1-2 per accedir a la propera ronda. Els alemanys van haver de remuntar el gol inicial de Jonathan David. Però les dianes d’Emre Can i Beier van capgirar el marcador per a l’equip entrenat per Niko Kovac.

I aquesta eliminatòria entre el Barça i el Borussia Dortmund ja té dates confirmades. El partit d’anada, el dimecres 9 d’abril a l’Olímpic Lluís Companys. I la tornada, sis dies més tard, al Signal Iduna Park de Dortmund, el dimarts 15, en plena setmana santa. Tots dos partits a les 9 de la nit.