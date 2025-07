Bonmatí, sense aigua corrent per la presència d'àcid cianúric

Al poble de Bonmatí, una petita localitat a la província de Girona, hi ha molta preocupació, i no és per menys. I és que Salut Pública ha recomanat a la població deixar de beure aigua de l'aixeta ni fer-ne ús per cuinar després de confirmar la presència d'àcid cianúric al pou que subministra alguns carrers del poble.

Sense aigua potable

Fa uns dies, alguns veïns van notar que l'aigua de l'aixeta sortia tèrbola i amb un cert tò groguenc, i l'Ajuntament va posar-hi fil a l'agulla. L'alcaldessa de Sant Julià de Llor i Bonmatí, Elena Ribas, explicava a La Ciutat que "un cop vam rebre l'alerta d'aquests veïns de que l'aigua no sortia com sempre, vam fer un primer anàlisi que ja ens confirmava que hi havia la presència d'aquest component, i va ser quan vam informar Salut Pública i l'Agència Catalana de l'Aigua, que van agafar mostres, van confirmar que hi havia presència d'àcid cianúric i ara segueixen fent més proves per, entre d'altres, tractar d'esbrinar d'on pot haver vingut aquest component". Un procés que necessita el seu temps i que fa que "encara no tinguem confirmació de quan podrem tornar a tenir subministrament en condicions normals, pot tractar-se de setmanes", explica l'alcaldessa.

El camió cisterna

Mentre resol aquest cas, l'Ajuntament desplaça cada dia un camió cisterna que abasteix la població amb aigua potable cada dia, un camió que "hi és des de primera hora del matí fins al migdia i també per la tarda". L'alcaldessa reconeix que "ara mateix al poble hi ha preocupació, és normal, però mantenim els veïns informats en tot moment". L'alcaldessa recorda que "el que està restringit és l'aigua de boca, és a dir la que es consumeix a través de l'aixeta i la que s'utilitza per cuinar. No hi hauria problema per utilitzar-la per cuinar però ara mateix el subministrament està tallat per seguretat". Ribas explica que "sí que hi ha una veïna que tot i que l'aigua sortia tèrbola va consumir-ne i ara per ara es troba bé de salut, però no hi ha hagut més casos". A més, explica que "aquest problema no afecta tot el poble, sino alguns carrers, els que reben el subministrament del pou on hi ha aquesta aigua amb l'àcid cianúric".

Un problema que tot i que té certament preocupada la població, "no creiem que hagi de suposar un problema a l'hora de tenir un impacte en les visites al poble i als nostres restaurants i ni molt menys veïns que puguin decidir marxar del poble per aquest problema".