Bombers catalans a Auschwitz

Al pati del museu dels bombers del carrer Lleida trobem des del 2023 quatre plaques en record del Josep Alcoberro Solé, Miquel Bosquet Folqué, Jesús del Pueblo Moreno i Eugeni Riera Moll. Tots ell es va exiliar a França després de la Guerra Civil, van ser detinguts pels nazis i deportats a diferents camps de concentració. Dos d’ells van sortir d’aquell horror però els altres dos van morir als camps.

Quatre històries

Josep Alcoberro va ingressar al cos de bombers al 1936 fins que va ser mobilitzat per l’exèrcit de la República. Va acabar a França on es ca allistar a la companyia de treballadors estrangers per reforçar la línia Maginot. Al juny del 1940 va ser ferit i detingut pels nazis. Va ser deportat al camp de Mauthausen, on va ser rescatat al 1945.

Miquel Bosquet va seguir un camí similar. Va ingressar al cos de bomberts, va passar per l’exili, la línia Maginot i Mathausen però després va ser traslladat al camp de Gusen on va morir al novembre de 1941.

Jesús del Pueblo va ser deportat a Auschwitz però després va ser traslladar a Mauthausen on va ser alliberat al maig de 1945.

Per últim, Eugeni Riera va arribar a Mauthausen on va morir l’agost del 1941.

Ara la seva història es recorda gràcies a aquestes quatre plaques instal·lades al pati del museu dels bombers del carrer Lleida.