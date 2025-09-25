El BNEW 2026 escalfa motors amb la previsió de rebre 12.000 visitants

La sisena edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW) arrencarà dilluns vinent amb l’objectiu de connectar sectors emergents i generar noves oportunitats econòmiques. L’esdeveniment, impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona, espera aplegar més de 12.000 visitants i comptarà amb la participació de 320 conferenciants.
Durant la presentació oficial celebrada aquest matí al DFactory, la directora general del Consorci, Blanca Sorigué, ha destacat que el BNEW 2025 girarà al voltant de sis eixos temàtics: sostenibilitat, talent, mobilitat, indústria digital, salut i aviació. Tots aquests àmbits estaran travessats per un fil conductor comú: la intel·ligència artificial.
B-BOT, el nou assistent virtual
Una de les novetats més destacades d’aquesta edició és la incorporació de B-BOT, un assistent virtual basat en IA que facilitarà la interacció amb els continguts del congrés. D'altra banda, Sorigué ha remarcat que “la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de feina, sinó que els transformarà i en crearà de nous”.
A més, la indústria de defensa serà una altra de les novetats del BNEW d'enguany, i tot apunta que l'any vinent hi tindrà un pes més important.