El consistori es planteja treballa per implementar el veto dels cotxes amb etiqueta groga, la que correspon a la lletra B, i que Identifica turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculats a partir del gener del 2000 i de dièsel a partir del gener del 2006. Una proposta que no tots els partits hi estan d’acord, i és que el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, se n’ha desmarcat.