'Bitllet', 'sol' i 'policia', les paraules de la setmana

La primera paraula d'aquesta setmana és 'bitllet', que pot servir per parlar del transport o dels diners. La Montse Valls ens ha proposat un tema d'Abraham Mateo titulat 'Billete de vuelta', que és de l’any 2024 i que forma part del seu últim disc titulat 'Insomnio'. Es tracta d'una cançó molt profunda amb un missatge molt explícit sobre una infidelitat. A banda d'aquest tema, també trobem 'Change your ticket', de One Direction. És de l’any 2014 i forma part del seu quart i penúltim àlbum titulat 'Four'. És una de les cançons poc conegudes de la banda que parla d’una relació a distància i del moment en què toca separar-se després de passar uns dies junts.

La solitud en les cançons

La paraula 'sol' apareix en temes com per exemple 'Left outside alone' de la cantant nord-americana Anastacia, de l’any 2004. Una cançó que té un videoclip que, entre els fans de la cantant, és molt estimat perquè se la veia feliç després de recuperar-se del càncer de pit. És un temacle per cantar a ple pulmó.

La policia també té música

La paraula 'policia' també forma part de les cançons de la història. La Montse Valls ens proposa el tema 'Policeman' de la cantant Eva Simons, de l’any 2015. Aquest tema sonava a totes les discoteques en algun moment de la nit ara fa 10 anys i la gent ho donava tot. La cantant explica a la policia que no vol problemes, que ella només vol ballar ‘hasta el suelo’. Que no la detinguin, que ella només vol ballar.