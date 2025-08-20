Bertín Osborne ens presenta el seu fill

¡Hola! té una de les portades més esperades i que semblava impossible fa uns mesos: Bertín Osborne posa amb David, la criatura que va tenir amb Gabriela Guillén: “No vull que sigui un nen amagat”, diu a la portada el cantant. També apareix a la primera pàgina la pròpia Gabriela, en una foto diferent. El nen és de tots dos però no posen junts. “Vull que senti l'amor de tots dos”, diu l'experta en bellesa.
Famosos a la platja
Diez Minutos ofereix una gran foto de portada amb Manuel Díaz, 'el Cordobés', que agafa per la cintura la seva dona Virginia Troconis. Tots dos han viatjat a Marbella. També estan en remull la presentadora Nuria Roca i el seu marit Juan del Val, que estan gaudint de les aigües de Cádiz. A més, Lara Dibildos va agafada d'un home damunt d'una moto d'aigua. És el seu xicot Carlos Maturana.