Barcelona reivindica la rumba

Barcelona es prepara per la gran festa que es celebrarà el divendres 20 d'octubre i que servirà per reivindicar la rumba catalana. El Tradicionàrius de Gràcia acollirà aquest festival, impulsat per la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, on actuaràn 20 artistes i on, entre d'altres, es seguirà reclamant que la rumba mereix ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. El festival ha tingut una gran acollida, les entrades van durar apenes 18 minuts a la venda abans que s'acabéssin. Els que no pogueu assistir heu de saber que el festival s'enregistrarà en un CD que sortirà a la venda. A La Ciutat hem parlat del Dia de la Rumba amb el president de la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, Amadeo Valentí, fill d'un dels referents del gènere com és el Chacho.