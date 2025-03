Barcelona reflexiona una nova manera d'enfocar el turisme. Què en pensen les entitats del sector?

Barcelona acollirà d’aquí a uns dies una cimera per reflexionar sobre el futur d’aquest sector i per plantejar un nou turisme més inclusiu i sostenible que combini l’impuls econòmic amb la convivència ciutadana. Aquest és un dels grans reptes del turisme a la ciutat comtal i, per extensió, a la resta de Catalunya. El sector admet que cal oferir noves idees, tal i com ja han reconegut algunes institucions com el mateix comitè organitzador de l'esdeveniment. Per part seva, el Govern vol convertir el turista en un resident temporal els dies que estigui aquí.

A 'La Ciutat' hem parlat d'aquest replantejament sobre el turisme de la ciutat amb Marian Muro, directora general de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (APARTUR): "Més que esgotat és un model que està anant progressivament modificant-sse en funció dels agents externs que s'estan produïnt. Estem parlant, per exemple, de la cultura i els congressos. La primera raó per la que els turistes venen a Barcelona és la cultura. EL 2021 ja es va fer un pla estratègic on es parlava de la diversifiació, descentralització i desestacionalització, i s'apostava per un model de qualitat on no només es vengués la Barcelona de sempre sinó altres àmbits com el científic o el literari i, per tant, ja s'estaven contemplant altres camins. No es tracta de fer grans canvis sinó de seguir amb aquesta tendència canviant. S'ha d'executar el plà que ja hi ha, amb un plà de sostenibilitat que ja es va aprovar amb l'anterior legistaltura i que no s'ha començat a executar. Podem fer tots els plans que volguem, però l'important és que allò que tenim s'executi. No hi ha pressupost destinat, el que s'ha de fer es executar i no fer plans nous".

Posar en perspectiva

"No som ni part del problema ni de la solució, el que hem intentat des de sempre és tenir dades i coneixement per veure l'impacte positiu o engatiu d'aquesta modalitat d'allotjament. S'ha de treballar amb coneixement, els habitatges d'ús turístic representen l'1% del parc d'habitatge. El 2014 va haver un plà amb l'alcalde Trias que va prohibir la obertura d'habitatge d'us turístic, i en els darrers anys no hi ha hagut més llicències, seguim amb les mateixes 10.000 que hi havia. El que sí que s'ha fet, i ho va fer molt bé l'anterior govern municipal, és incrementar les sancions, el control i les repercussions de la oferta i la demanda, però si vostè va al departament d'inspeccions de Barcelona i demana que li donin el nombre de reclamacions i denuncies d'oferta il·legal és minim, 500 o 600 pisos, que corresponen a màfies, que és cert que son difícils de controlar, però la regulació i el control que ha fet Barcelona és un exemple", reivindica Muro.

Mesures per controlar el turisme

Sobre la decisió del govern de tirar endavant amb l'eliminació de llicències, Muro es mostra reticent: "Hem de veure si s'executarà o no, hem de veure la via judicial, i aquí Europa hi té molt a dir, i l'altra es tenir en compte la capacitat d'atracció de Barcelona en quant a congressos fires i hubs. Sense això no podrà haver Mobile o d'altres fires, i això ho ha de respondre algú, es tracta de saber les coses, la ciutat no podrà acollir grans esdeveniment, i el 2028 és a tocar. La nostra petició és que no s'ha de prohibir tot, si es prohibeix tot és que no es té capacitat per gestionar. Actualment no hi ha cap ciutat que hagi prohibit del tot aquesta oferta de pisos turístics, Nova York no en tenia i malgrat que es va prohibir a la ciutat hi ha una oferta submergida a tota la ciutat i es va encarir una barbaritat el preu dels hotels i no ha tingut cap conseqüència positiva pel resident, per tant parlem-ne: Aqui hi ha 10.000 habitatges turístics ordenats amb uns sistemes de regulació de gran qualitat i per tant la qüestió no és eliminar, tú pregunta a l'Ajuntament qui garanteix, en l'hipotètic cas que s'elimini, que aquests habitatges aniran a parar a l'ús residencial. S'esta transmetent a la societat una solucio que no es solució".

Una de les mesures que s'ha près és duplicar la taxa turística: "Jo vaig ser una de les impulsores, quan era a Turisme, d'aquest impost, no puc dir que estigui a favor pero amb una condició, i és que la recaptació vagi destinada a activitats relacionades amb el turisme. Em sembla bé sempre que sigui per dedicar-ho a aquesta finalitat. El que no crec que hagi de ser és que aquest impost hagi de destinar-se a àmbits que no tinguin a veure amb el turisme. És una mesura per reduir les externalitats que té el turisme", explica la presidenta d'APARTUR.